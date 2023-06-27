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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 düşüşle 5.725,06 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 10:16, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 10:09
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Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,80 puan azalışla ve yüzde 0,14 değer kaybederek 5.725,06 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,08 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41'le menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 1,24'le madencilik oldu.

Dün yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 2,69 değer kazancıyla günü 5.732,86 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.749,66 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Dünya genelinde makroekonomik verilerden alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ve yatırımcıların aynı zamanda merkez bankası yetkililerinin açıklamalarını da yakından takip ettiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.850 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.700 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün arife günü olması dolayısıyla yurt içinde piyasalar yarım gün işleme açık olacak.

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