AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Reuters'a tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki haberi nedeniyle Reuters haber ajansını kınadı.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine dönük kirli saldırıların bir yenisine Reuters haber ajansının imza attığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters haber ajansını ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz. Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters'ın siciline kara bir leke olarak kazınmıştır. Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propaganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir."