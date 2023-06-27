Bozdağ film platoları ziyarete açıldı



Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi gören Bozdağ Film Platoları'na ziyaretçi akını yaşandı.

Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük film platosu olan Bozdağ Film Platoları, ziyaretçilerini Osmanlı'nın kuruluş dönemine götürerek onlara keyifli bir deneyim sunmayı, unutulmaz bir macera yaşatmayı hedefliyor.



Bu platoya gelen ziyaretçiler, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in ve babası Ertuğrul Gazi'nin yaşadığı Kayı Obası'nı ziyaret edebiliyor, Osmanlı'nın kurulduğu Söğüt'teki dükkanları ve dekorları gezebiliyorlar. Ayrıca buradaki şerbetçide Osmanlı şerbeti ve birçok el yapımı içeceğin tadına bakabiliyor, Yenişehir'in ve Söğüt'ün büyülü sokaklarında dolaşıp geleneksel el sanatlarını deneyimleyebiliyorlar.



Ziyaretçiler için tarihi bir yolculuk olan gezintide klasik Türk mimarisi ile bezenmiş Ürgenç Çarşısı ve Harzemşah Sarayı da görülebiliyor. Ayrıca bu sarayda çok yakında yeni aktiviteler yapılacağı da belirtiliyor. Bunun dışında ziyaretçiler Osman Bey'in Konağı'nda eski Türk aile yaşantısının izlerini görebiliyor, obada ve platonun belirli noktalarında kostüm ve aksesuarlarla fotoğraf çektirebiliyor. Usta at binicileri eşliğinde atlı gezintilere çıkılabiliyor.



Osmanlı'nın kuruluş döneminde en çok etkisi olan medeniyetlerden olan Bizans'ın mimarisine sahip İnegöl Kalesi gezilip dönem insanlarının yaşamına tanıklık edilebiliyor. Kısacası bu plato anlatmakla bitmiyor. Dünya çapında birçok izleyiciye ulaşmış Bozdağ Film, şimdi Platosunu ziyaretlere açarak çok daha fazla insana ulaşacak gibi görünüyor.

Bozdağ Film Platoları'nı ziyaret etmek isteyenler için ziyaret saatleri ise şöyle:

Pazartesi-Pazar: 10:00-20:00

Sadece Kurban Bayramı'nın 1. Günü sabah açılış saati 12:00, akşam kapanış saati ise 20:00 olacaktır.

Adres: Riva Mah. Riva Cad. No: 35/1 Beykoz / İSTANBUL

İletişim: 444 38 89

[email protected]

Web Sitesi: http://www.bozdagfilmplatolari.com/