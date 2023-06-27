Düzce'de bir kadın dini nikahla yaşadığı kişiyi silahla öldürdü

TOKİ, 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
TOKİ, 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Türkiye'de bazı medya grupları Reuters ile sözleşmelerini feshetti
Türkiye'de bazı medya grupları Reuters ile sözleşmelerini feshetti
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den deprem bölgesinde eğitim hakkında açıklama
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den deprem bölgesinde eğitim hakkında açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
MEB proje okulu atamalarını nasıl yapacak?
MEB proje okulu atamalarını nasıl yapacak?
Dolar ve Avro'da son işlem gününde yeni zirve
Dolar ve Avro'da son işlem gününde yeni zirve
Maaşlara zam yasası Meclis'e geliyor
Maaşlara zam yasası Meclis'e geliyor
Kiralık araçta dolandırıcılık uyarısı: Bayram öncesi talep patlaması yaşanıyor
Kiralık araçta dolandırıcılık uyarısı: Bayram öncesi talep patlaması yaşanıyor
Yapay zekadan yarı fiyata tez
Yapay zekadan yarı fiyata tez
İstanbul'da 9 ilçe hayalet ev yuvası
İstanbul'da 9 ilçe hayalet ev yuvası
Fahrettin Altun'dan Reuters'ın 'Bilal Erdoğan' haberine tepki
Fahrettin Altun'dan Reuters'ın 'Bilal Erdoğan' haberine tepki
Gram altın 1600 lirayı aştı
Gram altın 1600 lirayı aştı
Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama
Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama
20 yıllık hakim: İlk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum
20 yıllık hakim: İlk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'kızamık' yazısı
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'kızamık' yazısı
Borsa bayram öncesi rekor kırdı
Borsa bayram öncesi rekor kırdı
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
MEB'den LGS için iki ayrı tercih robotu
MEB'den LGS için iki ayrı tercih robotu
Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı
LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı
LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı
Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Maliye Bakanlığı 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarını yalanladı
Maliye Bakanlığı 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarını yalanladı
Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Hazır giyimde iş yeri kapama ve işten çıkarmalar artabilir
Hazır giyimde iş yeri kapama ve işten çıkarmalar artabilir
Yargıtay'dan '25 Aralık' davası hakkında onama kararı
Yargıtay'dan '25 Aralık' davası hakkında onama kararı
Anayasa değişikliği için zemin müsait, 1 Ekim'de kollar sıvanıyor
Anayasa değişikliği için zemin müsait, 1 Ekim'de kollar sıvanıyor
12 ilin müftüsü değişti
12 ilin müftüsü değişti
Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?
Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Düzce'de bir kadın dini nikahla yaşadığı kişiyi silahla öldürdü

Düzce'de bir kişi, dini nikahlı olarak yaşadığı kadın tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 12:18, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 12:19
Yazdır
Düzce'de bir kadın dini nikahla yaşadığı kişiyi silahla öldürdü

Aydınpınar Caddesi Aziz Yıldırım Bulvarı'nda Ahmet C. ile dini nikahlı olarak yaşadığı Yeliz O. arasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yeliz O, çantasındaki tabancayla Ahmet C'ye ateş etti.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet C, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, Yeliz O'yu suç aleti silahla yakaladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber