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E-ticaret müşterisi tatil alışverişini son dakikaya bırakmadı

HepsiJET verilerine göre uzun bayram tatili öncesi dönemde en fazla teslimat 12-18 Haziran haftasında yapıldı- HepsiJET yaz döneminde ek istihdam ile operasyonlarını kesintisiz sürdürmeyi planlıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 12:42, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 12:43
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E-ticaret müşterisi tatil alışverişini son dakikaya bırakmadı

HespiJET verilerine göre uzun bayram tatili ve ardından gelen yaz tatili öncesi alışverişlerini riske atmak istemeyen e-ticaret müşterileri haziran ayı boyunca en fazla siparişi 12-18 Haziran haftası verdi.

Bu dönemde en çok teslimat yapılan iller sırasıyla, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yenilikçi teslimat hizmeti sunan stratejik yatırımı HepsiJET, Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine esnek teslimat ve iade seçenekleri sunarak tüm kategorilerden siparişleri sorunsuz şekilde adreslerine ulaştırıyor.

Kurban Bayramı ve ardından gelen yaz tatili öncesinde e-ticaret müşterilerinin siparişlerini hızlı ve güvenli şeklinde ulaştırmayı hedefleyen HepsiJET, Hepsiburada platformu üzerinden verilen siparişlerin yüzde 84'ünü ertesi gün teslim ediyor.

HespiJET verilerine göre uzun bayram tatili ve ardından gelen yaz tatili öncesi alışverişlerini riske atmak istemeyen e-ticaret müşterileri haziran ayı boyunca en fazla siparişi 12-18 Haziran haftası verdi.

Bu dönemde en çok teslimat yapılan iller sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu.

- HepsiJET ek istihdam ile yaza hazır

Verilen bilgiye göre, yalnızca Hepsiburada'nın değil yaklaşık 1.400 şirketin e-ticaret gönderilerini taşıyan ve müşterilerine ulaştıran HepsiJET, yaz ayları boyunca 81 ilde "yarın kapında" hizmeti vermeye devam edecek.

Yazın nüfusun yoğunlaştığı tatil beldelerine kesintisiz hizmet vermek için bu bölgedeki operasyonlar yoğunlaştırılırken artan talebi karşılamaya yönelik olarak taşımacı alım süreçleri devam ediyor.

HepsiJET, yapay zekaya dayanan ve TÜRKPATENT tarafından onaylı "Çok Araçlı Rota Optimizasyonu" uygulamasıyla teslimat başarısını ve hızını artırıyor.

Rota optimizasyonu sayesinde kuryelerin günlük seyahat mesafesinde yüzde 8, CO2 salınımında ise yıllık yaklaşık 30 bin ağaca denk azalış sağlanıyor. Teslimat süreçlerinde verimlilik de getiren bu uygulama ile kuryelerin günlük teslimat sayısı ve hızı da artıyor.

- Farklı teslimat alternatifleri

HepsiJET, e-ticaret müşterilerinin teslimat ve iade süreçlerinde yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak için birçok alternatif sunuyor. Müşteriler ertesi gün kapında, randevulu teslimat, kapında iade, kargo takip, teslimat sürecinde iken adres ve tarih değişikliği yapabilme gibi pek çok imkan sayesinde esnek ve sorunsuz bir alışveriş deneyimi yaşayabiliyor.

HepsiJET'ten verilen bilgiye göre, Hepsiburada platformu üzerinden verilen siparişlerin yaklaşık yüzde 62'si "kapında iade" seçeneği kullanılarak iade ediliyor.

HepsiJET, acil ihtiyaçların karşılanması ve teslimat tarihlerinin gecikmemesi için Kurban Bayramının üçüncü gününden itibaren teslimata devam edecek.

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