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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den deprem bölgesinde eğitim hakkında açıklama

"Planladığımız kalıcı yatırımlarımız derslik sayısı itibarıyla bittiğinde, deprem bölgesindeki bütün illerde eğitim ortamları hem insan kaynağı hem de fiziksel kapasite açısından 6 Şubat'tan önceki sürecin minimum yüzde 10-15 daha iyi bir noktasında olacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 12:44, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 12:47
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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den deprem bölgesinde eğitim hakkında açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesindeki bütün illerde eğitim ortamlarının hem insan kaynağı hem de fiziksel kapasite açısından 6 Şubat'tan önceki sürecin minimum yüzde 10-15 daha iyi bir noktasında olacağını söyledi.

Erzurum Valiliğini ziyaret eden Tekin, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Selami Altınok, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyaretinin ardından konuşan Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak atandıktan sonraki ilk seyahatlerini, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını gidermek amacıyla "asrın felaketi" olarak tanımlanan depremlerin etkilediği bölgelere yaptıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun destekleriyle bölgede eylül başı itibarıyla eğitim öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde başlayacağı ortamı oluşturduklarını anlatan Tekin, "Planladığımız kalıcı yatırımlarımız derslik sayısı itibarıyla bittiğinde, deprem bölgesindeki bütün illerde eğitim ortamları hem insan kaynağı hem de fiziksel kapasite açısından 6 Şubat'tan önceki sürecin minimum yüzde 10-15 daha iyi bir noktasında olacak." diye konuştu.

Erzurum'un, bu coğrafyada hem Türk-İslam devlet geleneği hem de Kurtuluş Savaşı mücadelesindeki katkısı açısından Anadolu'nun mihenk taşlarından biri olduğunu vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği Türkiye Yüzyılı projeksiyonu açısından Erzurum, hem kurtuluş mücadelesi hem geçmiş ile gelecek arasında kurulacak bağ hem de tam bağımsız, özgür ve dünya liginde önemli yeri olan bir ülke olmamız açısından, Kurtuluş Savaşı mücadelesinde kongreler sürecinde verilen 'Manda ve himaye kabul olunamaz.' mesajı üzerinden Türkiye Yüzyılı'nın oluşumu ve inşası açısından en güzel mesajların verileceği yer kuşkusuz."

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'un, tarihsel önemine uygun biçimde yeniden canlanması, yeniden Türkiye açısından kilit illerden biri olması için yoğun çalışma içine gireceklerini belirterek, "Başta bütün milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin ve Erzurumlu hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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