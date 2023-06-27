Uşak'ta takla atan hafif ticari araçtaki anne ve oğlu öldü

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 4. kişi İ.Y. (58) Banaz Devlet Hastanesine ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde takla atıp tarlaya düşen hafif ticari araçtaki anne oğul iki kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

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