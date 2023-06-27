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Türkiye'de bazı medya grupları Reuters ile sözleşmelerini feshetti

TürkMedya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki haber nedeniyle Reuters haber ajansı ile sözleşmelerini feshettiklerini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 12:57, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 14:32
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Türkiye'de bazı medya grupları Reuters ile sözleşmelerini feshetti

Reuters haber ajansının dün özel dosya başlığıyla abonelerine servis ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik iddiaların yer aldığı habere tepkiler sürüyor.

TürkMedya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Reuters haber ajansı ile olan sözleşmemiz feshedilmiştir." ifadesine yer verdi.

Öte yandan Albayrak Medya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki haber nedeniyle Reuters haber ajansı ile sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu.

Reuters haber ajansının dün "özel dosya" başlığıyla abonelerine servis ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik iddiaların yer aldığı habere tepkiler sürüyor.

Albayrak Medya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Albayrak Medya olarak Reuters haber ajansı ile olan sözleşmemizi tek taraflı feshetmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." bilgisini verdi.

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