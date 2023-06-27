Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de işçilerle yemek yedi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kentte bulunan Bakan Işıkhan, beraberinde Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak ile Mazıdağı ilçesinde Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesislerini ziyaret etti.

Firma yetkililerinden bilgi alan Işıkhan, daha sonra tesisi gezdi.

Bakan Işıkhan, öğlen yemeğinde bir araya geldiği işçilerle yemek yedi, sohbet etti.