Sağlık Bakanı Koca'dan ambulansa fermuar yöntemiyle yol veren sürücülere teşekkür

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Ordu'da bir ambulansa sürücülerin yol verme videosunu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ambulansların trafikte hastalara ve sağlık kurumlarına en az zaman kaybıyla ulaşması, sürücülerin fermuar yöntemiyle sağa ve sola çekilmesine bağlı. Ordu'da bunun örneğini veren sürücülere teşekkür ediyoruz. Kazaların arttığı bayram tatilinde bu kurala ısrarla uyalım."