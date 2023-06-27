DEVA Parti'sinde yeni görev dağılımı belli oldu

'Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek'
'Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek'
Mesleki eğitim merkezlerinde okul birincileri belirlenecek
Mesleki eğitim merkezlerinde okul birincileri belirlenecek
Talip Geylan'dan proje okulu öğretmenlerinin görev süresinin uzatılmasına tepki
Talip Geylan'dan proje okulu öğretmenlerinin görev süresinin uzatılmasına tepki
Asgari ücret zammından sonra site aidatlarında kriz
Asgari ücret zammından sonra site aidatlarında kriz
Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı
Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı
TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 33 bin 789 TL'ye yükseldi
TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 33 bin 789 TL'ye yükseldi
TOKİ, 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
TOKİ, 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Türkiye'de bazı medya grupları Reuters ile sözleşmelerini feshetti
Türkiye'de bazı medya grupları Reuters ile sözleşmelerini feshetti
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den deprem bölgesinde eğitim hakkında açıklama
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den deprem bölgesinde eğitim hakkında açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
MEB proje okulu atamalarını nasıl yapacak?
MEB proje okulu atamalarını nasıl yapacak?
Dolar ve Avro'da son işlem gününde yeni zirve
Dolar ve Avro'da son işlem gününde yeni zirve
Kiralık araçta dolandırıcılık uyarısı: Bayram öncesi talep patlaması yaşanıyor
Kiralık araçta dolandırıcılık uyarısı: Bayram öncesi talep patlaması yaşanıyor
Yapay zekadan yarı fiyata tez
Yapay zekadan yarı fiyata tez
İstanbul'da 9 ilçe hayalet ev yuvası
İstanbul'da 9 ilçe hayalet ev yuvası
Fahrettin Altun'dan Reuters'ın 'Bilal Erdoğan' haberine tepki
Fahrettin Altun'dan Reuters'ın 'Bilal Erdoğan' haberine tepki
Gram altın 1600 lirayı aştı
Gram altın 1600 lirayı aştı
Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama
Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama
20 yıllık hakim: İlk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum
20 yıllık hakim: İlk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'kızamık' yazısı
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'kızamık' yazısı
Borsa bayram öncesi rekor kırdı
Borsa bayram öncesi rekor kırdı
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
MEB'den LGS için iki ayrı tercih robotu
MEB'den LGS için iki ayrı tercih robotu
Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı
LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı
LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı
Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Maliye Bakanlığı 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarını yalanladı
Maliye Bakanlığı 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarını yalanladı
Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

DEVA Parti'sinde yeni görev dağılımı belli oldu

Genel başkan yardımcılarından Aysun Hatipoğlu, Kurumsal Yapılanma ve İş Süreçleri Koordinatörü; İbrahim Çanakcı, Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanı oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 15:30, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 15:34
Yazdır
DEVA Parti'sinde yeni görev dağılımı belli oldu

DEVA Partisi genel başkan yardımcılarından Aysun Hatipoğlu, Kurumsal Yapılanma ve İş Süreçleri Koordinatörü, İbrahim Çanakcı da Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanı olarak görevlendirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Ali Babacan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, genel başkanlığa bağlı yeni koordinatörlükler oluşturulduğu, bazı politika başkanlıklarının adının ve görev alanının değiştirildiği bildirildi.

Partinin il ve ilçe teşkilatına da gönderilen genelgeye göre, genel başkan yardımcılarından Mustafa Yeneroğlu, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı; Burak Dalgın, Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı; Candan Karlıtekin, Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı; Mustafa Ergen, Eğitim Politikaları Başkanı; Selma Aliye Kavaf, Sosyal Politikalar Başkanı; Elif Esen, Kadın Politikaları Başkanı; Doğa Şanlıoğlu, Gençlik Politikaları Başkanı; Cem Avşar, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı; Evrim Rızvanoğlu, Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı; Sadullah Ergin, Teşkilat İşleri Başkanı; İdris Şahin, Seçim İşleri Başkanı ve Parti Sözcüsü; Mehmet Emin Ekmen, Halkla İlişkiler Başkanı; Hasan Karal, Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı; Nazlı Seda Vural, İnsan Kaynakları Başkanı; Medeni Yılmaz, İdari ve Mali İşler Başkanı ve Genel Muhasip; Sanem Oktar da Genel Sekreter olarak görev aldı.

Genel başkan yardımcılarından Aysun Hatipoğlu, Kurumsal Yapılanma ve İş Süreçleri Koordinatörlüğüne; İbrahim Çanakcı da Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanlığına getirildi.

İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Koordinatörü; Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Sağlık Politikaları Koordinatörü oldu.

Bahar Kayserilioğlu, Kadın Çalışmaları Koordinatörü olarak görevlendirilirken, Kurucu Üye Tunahan Elmas, Gençlik Çalışmaları Koordinatörlüğüne, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Burçin Yereli, Parti İçi Eğitim Koordinatörlüğüne ve Elif Menderes, Saha Çalışmaları Koordinatörlüğüne getirildi.

Adana Milletvekili Sadullah Kısacık ile Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Teşkilat İşleri Komisyon Üyesi olarak görevlendirildi.

Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Ali İhsan Merdanoğlu, Ramiz Ongun, Gülçin Avşar ve Zeynep Tatar ile Kurucu Üye Kerem Altun da Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini yürütecekler.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber