Bakan Yerlikaya: 85 milyona terörün bitirilmesi noktasında verilmiş sözümüz var

'Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek'
'Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek'
Mesleki eğitim merkezlerinde okul birincileri belirlenecek
Mesleki eğitim merkezlerinde okul birincileri belirlenecek
Talip Geylan'dan proje okulu öğretmenlerinin görev süresinin uzatılmasına tepki
Talip Geylan'dan proje okulu öğretmenlerinin görev süresinin uzatılmasına tepki
Asgari ücret zammından sonra site aidatlarında kriz
Asgari ücret zammından sonra site aidatlarında kriz
Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı
Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı
TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 33 bin 789 TL'ye yükseldi
TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 33 bin 789 TL'ye yükseldi
TOKİ, 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
TOKİ, 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Türkiye'de bazı medya grupları Reuters ile sözleşmelerini feshetti
Türkiye'de bazı medya grupları Reuters ile sözleşmelerini feshetti
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den deprem bölgesinde eğitim hakkında açıklama
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den deprem bölgesinde eğitim hakkında açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
MEB proje okulu atamalarını nasıl yapacak?
MEB proje okulu atamalarını nasıl yapacak?
Dolar ve Avro'da son işlem gününde yeni zirve
Dolar ve Avro'da son işlem gününde yeni zirve
Kiralık araçta dolandırıcılık uyarısı: Bayram öncesi talep patlaması yaşanıyor
Kiralık araçta dolandırıcılık uyarısı: Bayram öncesi talep patlaması yaşanıyor
Yapay zekadan yarı fiyata tez
Yapay zekadan yarı fiyata tez
İstanbul'da 9 ilçe hayalet ev yuvası
İstanbul'da 9 ilçe hayalet ev yuvası
Fahrettin Altun'dan Reuters'ın 'Bilal Erdoğan' haberine tepki
Fahrettin Altun'dan Reuters'ın 'Bilal Erdoğan' haberine tepki
Gram altın 1600 lirayı aştı
Gram altın 1600 lirayı aştı
Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama
Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama
20 yıllık hakim: İlk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum
20 yıllık hakim: İlk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'kızamık' yazısı
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'kızamık' yazısı
Borsa bayram öncesi rekor kırdı
Borsa bayram öncesi rekor kırdı
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
MEB'den LGS için iki ayrı tercih robotu
MEB'den LGS için iki ayrı tercih robotu
Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı
LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı
LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı
Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Maliye Bakanlığı 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarını yalanladı
Maliye Bakanlığı 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarını yalanladı
Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Yerlikaya: 85 milyona terörün bitirilmesi noktasında verilmiş sözümüz var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Annelerimizle beraber Diyarbakır'ımızda gönlümüzden tüm gönüllere kelimeler dökülüyor. Biz terörü bitirinceye kadar mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz. Çünkü bizim 85 milyona terörün bitirilmesi noktasında verilmiş sözümüz var" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 16:34, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 16:35
Yazdır
Bakan Yerlikaya: 85 milyona terörün bitirilmesi noktasında verilmiş sözümüz var

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, valilikte şeref defterini imzaladıktan sonra HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 394'üncü gününde kararlılıkla devam ederken, aileler ellerindeki Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla Bakan Yerlikaya'yı karşıladı. Bakan Yerlikaya ise, ellerinde fotoğraflarıyla bekleyen ailelere karanfil verdi, daha sonra tek tek ailelerle çadır içerisinde görüştü.

Burada açıklamalarda bulunan Yerlikaya, evlat nöbetindeki ailelerin yaptığı eylemin önemine vurgu yaptı.

"Terörün başını ezeceğiz"

Hacire Akar'ın 3 Eylül 2019 tarihinde evladı için başlattığı oturma eyleminin bir öncülük niteliğinde olduğunu dile getiren Bakan Yerlikaya, "Hacire Akar annemizin bundan tam bin 394 gün önce oğluna kavuşabilmek amacıyla evlat nöbetinin sürecini başlatmıştı. 3 Eylül 2019'dan beri Hacire Akar annemiz öyle bir öncülük yaptı ki 43 vilayetten 360 annemiz onun çağrısıyla anne şefkati ve anne sabrıyla buraya geldiler. Dile kolay, 4 yıldan beri anneler evlatlarını çağırmak noktasında buradalar. Bu çağrıya 42 evlat cevap verdi ve annelerine kavuştular. Annelerin çağrısı sadece burada değil, tüm yurtta ve dünyada çok büyük bir ses getirdi, adeta çığlık oldu" dedi.

'Evladımızı istiyoruz' sözü kulaktan kulağa, gönülden gönle çağladığını belirten Yerlikaya, "Annelerimizle beraber Diyarbakır'ımızda gönlümüzden tüm gönüllere kelimeler dökülüyor. Biz, terörü bitirinceye kadar mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz. Çünkü bizim 85 milyona terörün bitirilmesi noktasında verilmiş sözümüz var. Biz, annelerin yüreği yanmasın diye aziz milletimizden aldığımız güçle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman ordumuz, jandarmamız, polisimiz, devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber göreceksiniz, terörün başını ezeceğiz" diye konuştu.

Daima Diyarbakır annelerinin yanlarında olduğunu aktaran Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Duaların kabul olduğu Arife gününde, Diyanet İşleri Başkanımızın Hac'da yaptığı duaların yüzü suyu hürmetine biz birlik ve beraberliğimizin önündeki engel olan, bozguncu dil olan terörü lanetliyoruz, ve onun bitmesi için dua ediyoruz. Bir olmak, diri olmak, iri olmak ve kardeşlik noktasında biz sizleri hep yanımızda gördük. Sizlerle beraber Allah'ın izniyle yürümeye ve koşmaya devam edeceğiz. Daima annelerin yanında olacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber