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Çeşme'de 'Tuvalet 50 lira' yazısını asan işletmeci konuştu

İzmir'in turizm merkezi Çeşme'de tuvalet ücretinin 50 lira olduğuyla ilgili yazılan ve sosyal medyada gündem olan yazıyı yazan işletmeci açıklama yaptı. İşletmeci Suat Ay, ilçede bir çok noktada ücretsiz tuvalet olmasına rağmen ihtiyacını gidermek isteyen vatandaşların ısrarcı olduğu gerekçesiyle bu yazıyı asmak zorunda olduklarını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 18:55, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 19:38
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Özellikle 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde nüfusu 1 milyona yaklaşan İzmir'in ünlü tatil merkezi Çeşme'de tuvalet ücretinin 50 lira olduğunu belirten bir yazı, sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girmişti. Twitter'da yapılan bir paylaşıma göre, Çeşme'de tuvalet ücretinin 50 lira olduğuyla ilgili görsel, bir çok vatandaş tarafından tepkiyle karşılanırken, yazıyı işletmesinin duvarına asan iş yeri sahibi, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Tuvaletimizi kullanmamalarını sağlamak için biz de bu yazıyı yazmak zorunda kaldık"

Kapasite olarak daha az kişiye hizmet verebilmelerine rağmen her gün yüzlerce vatandaşın sadece tuvalet ihtiyacını gidermek için kafelerine geldiğini, tuvaleti kullanma konusunda da ısrarcı olduklarını söyleyen işletmeci bu konudan mağdur olduklarını söyledi. Bu yazıyı astıktan sonra vatandaşların ısrar etmediğini vurgulayan işletmeci, "Bu yazıyı çok mağdur olduğumuz için geçen hafta bu yazıyı asmıştık. Sosyal medyada bu yazı çok konuşuldu bu olay. Hemen karşımızda restoranlar bulunduğu için bizim kafemize her gün 100 - 150 kişi tuvalet ihtiyacını gidermek için talepte bulunuyor. Bizim altyapımız bu insanların tuvalet ihtiyaçlarını karşılamaya uygun değil. Bizim kapasitemiz zaten maksimum 30 kişilik. Çeşme Belediyesi'nin zaten hemen yakınımızda, kalede ücretsiz tuvaleti var. Ama gelen vatandaş burada ısrarcı olunca, tuvaletimizi kullanmamalarını sağlamak için biz de bu yazıyı yazmak zorunda kaldık. Bu yazıyı yazdıktan sonra da rahat ettik. Turizm ilçemiz Çeşme'de her türlü hizmet kusursuz bir şekilde verilmektedir. Burada bir art niyet, usulsüz para kazanma gibi bir niyetimiz yoktur. Çeşmemizin böyle kötü reklamlarla anılmasını istemeyiz" açıklamasında bulundu.

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