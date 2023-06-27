Trafik sigortasına zam yolda

Asgari ücretteki artış trafik sigortasına yansıyacak.

Trafik sigortasında vefat ve sakatlık tazminatı anlaşmazlıklarının yüzde 80'i mahkemelerde çözülüyor. Sonrasında ödenecek rakam mevcut asgari ücrete göre hesaplanıyor.

Bu nedenle sektör, asgari ücretteki artışın trafik sigortasında maliyeti yüzde 40 artıracağını düşünüyor.

Bunun da önümüzdeki aylarda poliçelere zam olarak yansıtılması bekleniyor.

20 MİLYAR LİRALIK EK MALİYET

Sektör yetkilileri, asgari ücretteki artışın 20 milyar lira ek maliyet yarattığını söylüyor.

Sigortacılar, şubat ayında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bir kararın da hesaplarını değiştirdiğini dile getiriyor. Bu iki nedenden dolayı zararlarının arttığını savunuyorlar.

NTV'ye konuşan Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar şunları söyledi: "Aralık 2022'de bir kaza olduğunu düşünelim.

Biz 31.12'de bu dosyayı açtığımızda asgari ücret 5 bin 550 liraydı. 100 bin 867 liralık tazminat söz konusuydu. Bu tazminat rakamı 293 bin liraya çıkmış. Sadece yeni poliçe primleriyle ilgili değil sorun; biz geçmişi toparlamaya çalışıyoruz. Baktığınız zaman ilave yüzde 44'lük etki var. Sektör yüzde 40'lık bir zam beklentisi içinde."

Zorunlu trafik sigortasında azami prim uygulaması var. Belli bir rakamın üzerinde bir poliçe tutarı belirlenemiyor.

Sektör azami prim tutarının hızlıca artırılmasını talep ediyor.