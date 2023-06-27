Bakan Kacır paylaştı: İşte milli uydu İMECE'den ilk görüntü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İMECE uydusunun Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir fotoğrafı paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 21:43, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 22:36
Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ettiğini aktardı.
Bakan Kacır'ın paylaşımında, uydunun, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı fotoğraf bulunuyor.