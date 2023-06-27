Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

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