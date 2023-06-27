BM belgeledi: Rusya gözaltına aldığı 77 sivili infaz etti

BM tarafından hazırlanan raporda, Rus güçlerinin Ukrayna'da sivillere yönelik infazları belgelendi. BM İnsan Hakları İzleme Misyonu başkanı Maltilda Bogner, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, "77 sivilin Rusya Federasyonu tarafından keyfi olarak alıkonuldukları sırada yargısız infazını belgeledik" dedi.



Bogner, Rus güçlerinin "sivil tutuklulara yaygın işkence ve kötü muamelede bulunduğuna" dair kanıtlar olduğuna dikkat çekerek, "İşkence, kurbanları Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yardım ettiklerine dair itiraf ettirmeye, işgalci yetkililerle işbirliği yapmaya zorlamaya veya Ukrayna yanlısı görüşlere sahip olanları sindirmek için kullanıldı" diye konuştu.

Ukrayna güçleri tarafından keyfi olarak gözaltına alınan 75 kişinin yarısından fazlasının Ukrayna güvenlik güçleri tarafından işkenceye veya kötü muameleye tabi tutulduğunu belgelediklerini aktaran Bogner, "Bu, insanlar sorgulanırken veya genellikle tutuklandıktan hemen sonra oldu" dedi.

"İnsan hakları ihlallerinin büyük çoğunluğu Rusya tarafından işlendi"



Rus güçleri tarafından katledilenlerin 72'sinin erkek, 5'inin kadın olduğu aktarılan raporda, tutuklu başka bir erkeğin ise işkence, insanlık dışı koşullar ve tıbbi bakımın reddi nedeniyle öldüğü belirtildi. Raporda ayrıca, Ukrayna'nın sivilleri tutuklayarak uluslararası hukuku da ihlal ettiği ancak çok daha küçük ölçekte olduğu ifade edilerek, Ukrayna güçleri tarafından sivil tutukluların yargısız infaz edildiğine dair işaret olmadığı aktarıldı.

Çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere sivillerin keyfi olarak gözaltına alındığına dair 900'den fazla vakanın belgelendiği ifade edilen raporda, bu insan hakları ihlallerinin büyük çoğunluğunun Rusya tarafından işlendiğine dikkat çekildi. Raporda, bu vakaların yüzde 91'inde tutukluların Rus sorgulayıcılar tarafından "cinsel şiddet de dahil olmak üzere işkence ve kötü muameleye" maruz kaldıkları belirtildi.

Raporda, Ukrayna güvenlik güçleri tarafından tutuklananların çoğu çatışmayla ilgili suçlardan şüphelenilen kişiler olduğu ifade edildi.

Bucha'da 400'den fazla sivilin cansız bedenine ulaşılmıştı



Rusya, Ukrayna'da insanlık ve savaş suçu işlediğini reddederken, Nisan 2022'de Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında yer alan Bucha'da 400'den fazla sivilin cansız bedenine ulaşılmıştı. Geçtiğimiz mart ayında ise Uluslararası Ceza Mahkemesi, şüpheli savaş suçları nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.