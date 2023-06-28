28 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

İstanbul'da kimse kalmadı: Taksiciler müşteri bulamıyor
İstanbul'da kimse kalmadı: Taksiciler müşteri bulamıyor
Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti
Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti
Trafik sigortasına zam yolda
Trafik sigortasına zam yolda
Bakan Kacır açıkladı: TÜBİTAK bursları ikinci kez arttı
Bakan Kacır açıkladı: TÜBİTAK bursları ikinci kez arttı
Bakan Tekin: Öğretmenlerimiz tek başına bunu yapamaz
Bakan Tekin: Öğretmenlerimiz tek başına bunu yapamaz
'Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek'
'Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek'
Mesleki eğitim merkezlerinde okul birincileri belirlenecek
Mesleki eğitim merkezlerinde okul birincileri belirlenecek
Talip Geylan'dan proje okulu öğretmenlerinin görev süresinin uzatılmasına tepki
Talip Geylan'dan proje okulu öğretmenlerinin görev süresinin uzatılmasına tepki
Asgari ücret zammından sonra site aidatlarında kriz
Asgari ücret zammından sonra site aidatlarında kriz
Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı
Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı
TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 33 bin 789 TL'ye yükseldi
TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 33 bin 789 TL'ye yükseldi
TOKİ, 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
TOKİ, 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Türkiye'de bazı medya grupları Reuters ile sözleşmelerini feshetti
Türkiye'de bazı medya grupları Reuters ile sözleşmelerini feshetti
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den deprem bölgesinde eğitim hakkında açıklama
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den deprem bölgesinde eğitim hakkında açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
MEB proje okulu atamalarını nasıl yapacak?
MEB proje okulu atamalarını nasıl yapacak?
Dolar ve Avro'da son işlem gününde yeni zirve
Dolar ve Avro'da son işlem gününde yeni zirve
Kiralık araçta dolandırıcılık uyarısı: Bayram öncesi talep patlaması yaşanıyor
Kiralık araçta dolandırıcılık uyarısı: Bayram öncesi talep patlaması yaşanıyor
Yapay zekadan yarı fiyata tez
Yapay zekadan yarı fiyata tez
İstanbul'da 9 ilçe hayalet ev yuvası
İstanbul'da 9 ilçe hayalet ev yuvası
Fahrettin Altun'dan Reuters'ın 'Bilal Erdoğan' haberine tepki
Fahrettin Altun'dan Reuters'ın 'Bilal Erdoğan' haberine tepki
Gram altın 1600 lirayı aştı
Gram altın 1600 lirayı aştı
Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama
Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama
20 yıllık hakim: İlk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum
20 yıllık hakim: İlk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'kızamık' yazısı
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'kızamık' yazısı
Borsa bayram öncesi rekor kırdı
Borsa bayram öncesi rekor kırdı
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
MEB'den LGS için iki ayrı tercih robotu
MEB'den LGS için iki ayrı tercih robotu
Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Ana sayfaHaberler Siyasi

28 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları

28 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 00:34, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 00:36
Yazdır
28 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Kahramanmaraş Tanrıverdi Camii'nde kılacak, vatandaşlarla bayramlaşacak ve EXPO Konteynerkent'i ziyaret edecek.

- Kurtulmuş, Adıyaman'da valiliği ziyaret edecek ve AFAD koordinasyon toplantısına katılacak. Konteyner kent ve prefabrik kente gidecek Kurtulmuş, TOKİ deprem kalıcı konutları inşaat alanında ve örnek dairede incelemelerde bulunacak.

(Kahramanmaraş/05.50/08.00/Adıyaman/11.00/12.00/14.30/15.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bayram namazını Keçiören'deki Büyük Ankara Camisi'nde kılacak.

(Ankara/05.57)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Göksun ilçesindeki Meydan Çadır Camisi'nde bayram namazını kılacak, vatandaşlarla bayramlaşacak, konteyner kenti ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/05.30/06.30/06.45)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Narlıca Camii'nde kılınacak bayram namazı sonrası açıklama yapacak, konteyner kentleri ve hastaneleri ziyaret edecek, incelemelerde bulunacak.

(Hatay/07.30)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesine Tayland'da başlayacak. Milliler, ilk maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.

(Bangkok/13.00)

2- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular; okçuluk, badminton, boks, eskrim, modern pentatlon ve atıcılık olmak üzere 6 branşta mücadele edecek.

(Krakow, Tarnow, Nowy Targ)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber