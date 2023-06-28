Aydın'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Kazada ağır yaralanan Salih Akdam ve H.K, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akdam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen Salih Akdam (65) idaresindeki motosiklet ile H.K. yönetimindeki motosiklet, Doğanyurt Mahallesi'nde çarpıştı.

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