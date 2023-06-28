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Kiralık konuta talep ilk kez satılığı geçti

Emlak platformu Emlakjet'ın yayınladığı mayıs ayı emlak verileri, Türkiye genelinde ilk kez kiralık konut talebinin satılık konut talebini geride bıraktığını ortaya koydu

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 07:10, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 07:20
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Kiralık konuta talep ilk kez satılığı geçti

Şubat ayında yaşanan deprem felaketi sonrasında kiralık konutlara talepte artış devam ederken, mayıs ayında kiralık konut arayanların oranı yüzde 52 ile ilk kez satılık konut aramalarının önüne geçti. Nisan ayında kiralık- satılık konut talep oranları yüzde 50-50 olmuştu.

EV SAHİPLERİ KİRAYA VERMEK İSTEMİYOR

Ankete katılan ev sahipleri, yüzde 87.4 gibi oldukça yüksek bir oranda evini kiraya vermeyi düşünmediğini belirtiyor. Ev sahiplerinin evini kiraya verme kararını etkileyen faktörler arasında ise yüzde 44.9 ile "Finansal Getiri - Yüksek Kira Geliri" cevabı öne çıktı. Evini kiraya verme kararını etkileyen ikinci faktör ise yüzde 12 ile "evin bakım ve onarım masraflarının azalması" oldu. Ev sahiplerinin evini kiraya verme sürecinde yaşadığı en büyük endişe ise yüzde 41.7 ile "kiracılarının ödemelerini zamanında yapmama ihtimali" oldu. Araştırmanın kiralık konut arayanlara yönelik olarak elde edilen verilerinde ise, kiralık konut ararken önem verilen faktörler dikkat çekti. Kiralık konut arayanların en çok önem verdiği faktör yüzde 72.2 ile "fiyat" oldu. Kiralık konut arayanların en büyük zorluk olarak "istenilen kriterlere uygun ev bulmak" olduğu (yüzde 42) tespit edilirken, ikinci sırada yüzde 37.5 ile "kiralık konut fiyatları" yer aldı. Kiralık konut arayanların, kiralık konut arama sebepleri arasında ise "mevcut evimde kirada çok fazla artış olduğu için" cevabı yüzde 28.4 oranıyla öne çıktı.

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