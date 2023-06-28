Başkentte bayram namazı coşkusu

Başkentte çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Hacı Bayram Veli Camisi ile Kocatepe Camisi'nde kıldı.

Sabahın erken saatlerinde sokaklarında bayram namazı hareketliliğinin yaşandığı başkentte, vatandaşlar camileri doldurdu.

Bazı vatandaşların çocuklarıyla gittiği bayram namazı sonrasında Ankaralılar, bayram sevincini birbirleriyle kucaklaşarak yaşadı.

Farklı ülkelerden Müslümanların da geleneksel kıyafetleriyle camilere geldikleri görüldü. Namazın ardından vatandaşlara çikolata ve şeker ikramında bulunuldu.

- Hutbede çevre temizliğine hassasiyet konusunda uyarıda bulunuldu

Bayram hutbesinde, kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi, kesim işleminin ehil kişiler eliyle gerçekleştirilmesi, çevre temizliğine gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Hutbede, anne baba başta olmak üzere vatandaşların sevdiklerini ziyaret etmesi, hastaların hayır dualarının, yaşlıların gönüllerinin alınması, vefat eden yakınların kabirlerinin ziyaret edilip onlara dualar edilmesi ve çocukların hediyelerle sevindirilmesi istendi.