CHP'de asıl kavga bayram sonrası olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile genel başkanlığa aday olacağını açıklayan grup başkanı Özgür Özel'in kurultay sürecinde ortak hareket edecekleri kesinleşti. CHP kulislerinde, bu iki ismin delege bazında kulis faaliyetine başladığı konuşuluyor ve temmuz ayı içinde başlatılması planlanan il-ilçe kongrelerinde İmamoğlu-Özel ittifakının ayrı liste çıkaracağı belirtiliyor.

İmamoğlu bir yandan da bayram sonrasında 'değişim manifestosu' açıklamaya hazırlanıyor. İmamoğlu'nun bu bildiriyi CHP'nin 'Kanaat önderlerini' de yanına alarak açıklamak istediği, hemen ardından da CHP'nin yeni yönetim kadrosu adaylarını ilan edeceği konuşuluyor.