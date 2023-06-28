'İskenderun il olmasın' kavgası

Ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "İskenderun'un il olması halinde Türkiye'nin toprak bütünlüğü tehlikeye girer. Hatay'ı Türkiye'den kopartılması istenilen bir pozisyona sokmak istiyorlar" diyerek karşı çıktı. Savaş'ın açıklaması bölge milletvekillerinin tepkisini çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin gündeme getirdiği '19 yeni il' önerisi büyük ilçelerde heyecana yol açtı. Bazı ilçelerde davullu zurnalı kutlama yapıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesi de il olabilecek muhtemel yerler arasında gösteriliyordu.

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