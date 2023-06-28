Prof. Naci Görür deprem beklediği illeri tek tek açıkladı!

Türkiye'nin en önde gelen deprem uzmanlarından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesiyle ilgili gelen sorulara sosyal medya hesabından madde madde yanıt verdi. Deprem beklediği il ve ilçeleri tek tek sıralayan Naci Görür, buralarda yerel yönetimlerin önlem almasını istedi. İşte Naci Görür'ün o açıklamaları...

Oralarda büyük deprem beklemiyoruz

- Hatay'dan Adıyaman'a, Malatya dahil, büyük deprem beklemiyoruz. Bu bölgede bundan sonra kırılmamış kimi faylar görece küçük depremler üretebilir, artçı depremler olur. Artçı depremler daha bir sene sürer ve gittikçe büyüklük ve sıklıkları azalır.

6 Şubat depremi iki faya enerji transfer etti

- 6 Şubat depremleri özellikle 2 fay sistemine enerji transfer etmiş olabilir. Bunlar Adana Havzasına doğru saçılarak inen Doğu Anadolu Fay Sistemi ile Malatya'nın batısında Doğanşehir-Kepez-Başkavak- Kemaliye istikametinde uzanan Malatya Fay Sistemidir.

İşte deprem beklediği iller...

- 6 Şubat depremi ile Arap Levhası kuzeye doğru itilmiş olabilir. Bu itilme Adıyaman-Diyarbakır-Siirt-Hakkari-Yüksekova Levha sınırında (Bitlis-Zagros Süturu) sıkışma sonucu depremlere neden olabilir.

Bu yazdıklarım yerel yönetimler içindir

"Bu yazdıklarım genel bir bilgidir. Sizlerde farkındalık yaratmak içindir. Yoksa kesin olarak şu olacak bu olacak demek değildir." diyen Naci Görür şöyle devam etti: "Bu yazdıklarım halktan ziyade yerel yönetimler içindir. Depremde tek yapacağımız iş acil müdahale ve halka destek değildir. En önemli iş yerleşim alanlarımızı deprem dirençli yapmaktır. Bunu merkezi yönetim ve halkla birlikte hızla yapabilirsiniz. Eğer yerel yönetimlerden deprem dirençli yerleşim alanları nasıl yapılır diye bir soru gelirse, en kısa zaman içerisinde o konu hakkında da tweet atacağım. Sevgiyle..."