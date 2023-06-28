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Altının gram fiyatı 1.600 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 2.630 lira, Cumhuriyet altını 10.620 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 10:08, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 10:10
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Altının gram fiyatı 1.600 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.600 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1.601 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 1.600 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.630 lira, Cumhuriyet altını da 10.620 liradan satılıyor.

Bugün 1.909,7 dolar ile yaklaşık son üç buçuk ayın en düşük seviyesini test eden altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.911 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in temmuz toplantısında politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörüldüğünü anımsatan analistler, bu hafta açıklanacak verilerin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.890 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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