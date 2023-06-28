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Türksat 5A, televizyon yayıncılığında görüntü kalitesine lig atlattı

Türkiye'nin haberleşme uydusu Türksat 5A, Türkiye'yi yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşırken, televizyon yayın ve haberleşme hizmetlerinde kalite artışına da katkı sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 11:30, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 11:16
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Türksat 5A, televizyon yayıncılığında görüntü kalitesine lig atlattı

AA muhabirinin Türksat 5A'nın hizmete girmesinin yıldönümü dolayısıyla derlediği bilgiye göre, Kasım 2017'de Türksat AŞ ile AIRBUS D&S (Defence and Space) firması arasında Türksat 5A'nın üretimi için sözleşme imzalandı.

AIRBUS'ın Fransa'nın Toulouse şehrindeki tesislerinde üretilen Türksat 5A, SPACE X firmasının ABD-Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezine gönderildi. Uydu, 8 Ocak 2021'de Falcon 9 roketiyle başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı. Yörüngesine yerleşen ve testleri başarıyla tamamlanan Türksat 5A Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle 28 Haziran 2021'de hizmet vermeye başladı.

- Geniş coğrafyaya hizmet veriyor

Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle uzayda aktif görev yapan haberleşme uydularının sayısı 4'e, Türksat'ın kendi uydularıyla operasyon yürüttüğü yörünge sayısı da ilk defa 3'e çıktı. Uydunun hizmetleriyle frekans ve yörünge hakları 35 yıl boyunca güvence altına alındı.

Söz konusu uydu Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunuyor.

Türkiye'nin, yeni Ku-Bandı kullanan öncü ülkelerden birisi olmasını sağlayan Türksat 5A, 12 kilovat güçle çok daha kaliteli TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlıyor.

Ayrıca, televizyon kanallarının HBB TV (Hybrid Broadcast Broadband) olarak adlandırılan televizyon ve internet servislerini birbirine bağlayan teknolojiyi de güçlendiren uydu, dünyada 8K televizyon yayıncılığı altyapısı sağlayan ilk uydu operatörü olan Türksat'ın bu gücünü de perçinledi.

Türksat 5A'nın ardından Türksat 5B uydusu da 14 Haziran 2022'de hizmete alındı. Bu uyduyla haberleşme ve internette yüksek kapasite artışı sağlanırken, üretiminde kazanılan deneyimler, yerli ve milli uydu Türksat 6A'nın geliştirilmesine önemli kaynak oluşturuyor. Alt sistemleri, uydu yer istasyonu ve yazılımları milli imkanlarla geliştirilen, test süreçleri devam eden Türksat 6A'nın gelecek yıl uzaya fırlatılması hedefleniyor.

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