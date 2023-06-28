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'Akademisyenler 'memur' statüsünden çıkarılmalı'

Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan: Akademisyenler memur statüsünden çıkarılmalı ve özel bir statü verilerek bütün işlemler de akademinin geliştirilmesi lehine düzenlenmeli

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 11:40, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 11:43
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'Akademisyenler 'memur' statüsünden çıkarılmalı'

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, deprem bölgesindeki memur ve akademisyenlerin sorunlarına değindi.

657'ye tabi diğer tüm memurlar gibi akademisyenlere de tayin hakkı tanınması gerektiğini ifade eden Çalışkan, "Deprem bölgesindeki akademisyenlere özel geliştirme ödeneği verilmeli. Akademisyenlerin herhangi bir çalışan olmadığı, akademisyenliğe yirmi yıllık bir çalışma sonucunda ulaşıldığı göz önüne alınmalıdır." dedi. Akademisyenlerin şartlarının iyileştirilmesiyle ilgili meclise verdikleri araştırma önergesine de değinen Çalışkan, "Bu arada meclise verilen araştırma önergelerine baktım, geçtiğimiz dönemde İYİ Partinin 354 araştırma önergesi Parlamentoda görüşülmüş, hepsi reddedilmiş. Bizim denge, denetime ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu, bu sistem hakkındaki eleştirilerimizin ne kadar haklı olduğunu gösteren en önemli yanlardan, örneklerden bir tanesi.

50 BİN KADRO VERİLMELİ!

İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi mezunlarına P3 koduyla bu yıl 50 bin kadro verilmesini buradan huzurlarınızda Gazi Meclisimize teklif ediyorum. Bir başka husus da uzun süreli işsizlik, kamuya yerleşememek. İnsanların yaşları geçiyor ve 35 yaş sınırını bence bu parlamentoda istisnai kalemler ve kadrolar için yeniden konuşmak zorundayız. Bu insanlara hayatlarında yaşadıkları bu sorunlar üzerinden bu dayatmayı yapmak zorunda değiliz." dedi.

AKADEMİSYENLER MEMUR STATÜSÜNDEN ÇIKARILMALI

Akademisyenler memur statüsünden çıkarılmalı ve özel bir statü verilerek bütün işlemler de akademinin geliştirilmesi lehine düzenlenmesi gerektiğini belirten Çalışkan, "Özlük haklarının tekrar tanımlanması yanında yaş haddine bağlı emeklilik hususuna da bir düzenleme getirecektir. Akademik hayatın gelişmiş ülkelerdeki emsallerine göre düzenlenmesi hayati önemlidir. Yurt içi ve yurt dışı seminer, sempozyum vb. Çalışmaların ciddi bir ekonomik yük olduğu bunların da özel kalemlerle desteklenmesi akademisyenlerin gelişimine ve üretimlerine direk katkı sağlayacaktır. Dil becerisi başta olmak üzere birçok farklı alanda uluslararası eğitimlere katılınması da teşvik edilmelidir" dedi.

UNVAN ALAN AKADEMİSYENLERE KADRO HEMEN VERİLMELİ

Akademisyenler bir unvan aldığı takdirde bulunduğu üniversitede herhangi bir kadro beklemeksizin derhal atanması sağlanmalıdır. Akademisyenlerin maddi imkanları arttırılmalı bu noktadaki mağduriyetleri giderilmelidir." İfadelerini kullandı. Son olarak Çalışkan, "Hatay'da yaşayan bütün kamu görevlilerine şartsız bir şekilde başka illere tayin hakkı verilmeli. Başka illerde bulunan kamu personelinin de Hatay'a gelmesini teşvik edecek şekilde ek ödemeler verilmelidir." dedi.

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