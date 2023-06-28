Galatasaraylı futbolcu Giresun'da trafik kazası geçirdi
Kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 11:46, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 11:55
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi.
Alınan bilgiye göre, memleketi Rize'ye gittiği öğrenilen futbolcu Yılmaz'ın kullandığı otomobil, ilçenin liman kavşağında, İbrahim Z. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz ve İbrahim Z, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.