ORC Araştırma açıkladı: Son 4 yılın en başarılı belediye başkanları kim?

SORU: 9 Ay sonra bir yerel seçim olacak. Geçtiğimiz 4 yılı değerlendirdiğinizde, Belediye Başkanlarınızın çalışmalarını başarılı buldunuz mu?

ORC Araştırma'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu araştırma sonucu paylaşımı şu şekilde:

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