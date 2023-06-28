Çorum'da 36 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen kişilerden durumu ağır olan biri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Çorum merkez, Uğurludağ ve Laçin ilçelerinde doğadan topladıkları mantarı yiyen 36 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

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