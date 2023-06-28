Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kabristanda hüzünlü bayram
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin aileleri Kurban Bayramı'nın ilk gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 12:47, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 12:48
Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kapıçam Mahallesi'ndeki Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gitti.
Kabirlerdeki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, bazı ziyaretçilerin gözyaşı döktüğü görüldü.