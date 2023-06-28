Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kabristanda hüzünlü bayram

Kabirlerdeki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, bazı ziyaretçilerin gözyaşı döktüğü görüldü.

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