Adana'da bir kadını tabancayla öldüren kişi intihar etti

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Nişanlı olduğu öğrenilen Sultan E'ye tabancayla ateş açan Rıdvan S, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İddiaya göre, Rıdvan S. (29) ilgisine karşılık vermeyen Sultan E'nin (27) merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda çalıştığı iş yerine gitti.

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