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AB'den dijital avro hazırlığı

Dijital avro ile Avrupa çapında alternatif bir ödeme çözümü sunulacak ve kişi ve işletmeler mevcut seçeneklere ilave olarak dijital avro ile ödeme yapabilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 15:15, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 15:09
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AB'den dijital avro hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), dijital avro çıkarmaya yönelik yasal çerçeve hazırladı.

AB Komisyonu, dijital avro kullanımına yasal çerçeve oluşturmak için hazırladığı düzenleme teklifini açıkladı.

Teklife göre, dijital avro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından çıkarılan ve halkın kullanımına açık bir merkez bankası dijital para birimi olacak. Dijital avro, nakit avronun dijital uyarlaması olarak kullanılacak.

Kripto varlıkların aksine dijital avronun arkasında ECB bulunacak ve nakit avroda olduğu gibi tutulan her dijital avro doğrudan ECB tarafından desteklenecek.

ECB, dijital avronun güvenilirliğini, değerini, istikrarını ve itibarını korurken nakit avro ile değiştirilebileceğini garanti edecek.

Dijital avro ile Avrupa çapında alternatif bir ödeme çözümü sunulacak ve kişi ve işletmeler mevcut seçeneklere ilave olarak dijital avro ile ödeme yapabilecek.

Dijital avro, Avro Bölgesi'nde geniş çapta kabul gören, ucuz, güvenli ve resmi para birimi haline gelecek.

Bu para, kartlar veya uygulamalar gibi mevcut ulusal ve uluslararası ödeme araçlarıyla beraber kullanılabilirken bir cüzdan gibi de fonksiyona sahip olabilecek.

Bireyler ve işletmeler, Avro Bölgesi'nde her zaman ve her yerde dijital avro ile ödeme yapabilecek, internet ödemelerinde kullanılabilecek, internet bağlantısı olmayan yerlerde de cihazdan cihaza ödeme söz konusu olabilecek.

Dijital avro, mevcut dijital ödeme araçlarıyla aynı düzeyde veri gizliliği sunacak. İnternet bağlantısı olmadan yapılan ödemelerde kullanıcılar için yüksek derecede gizlilik ve veri koruması sağlayacak.

Kişisel veriler paylaşılmadan dijital ödeme yapılabilecek, dijital avroya AB'deki bankalar ve diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları ile erişilebilecek.

- Bireylere ücretsiz sağlanacak

Temel dijital avro hizmetleri bireylere ücretsiz olarak sağlanacak.

Finansal erişimi artırmak için banka hesabı olmayan kişiler bir postane veya kamu kuruluşunda hesap açarak dijital avro edinebilecek.

Avro Bölgesi'ndeki bütün önemli ticari işletmelerin dijital avroyu kabul etmesi gerekecek. İlk aşamada yeni altyapı maliyeti yüksek olacağından çok küçük satıcılara bir süre istisna uygulanması söz konusu.

Dijital avro, bankaların müşterilerine yenilikçi çözümler sunarken kurumun parasal egemenliğine de katkı sağlayacak.

AB Komisyonu'nun dijital avronun temel unsurlarını düzenleyen yasa teklifi, bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelere onay için sunuldu.

Dijital avronun ne zaman çıkarılacağına ilişkin nihai kararı ECB alacak.

ECB, halihazırda dijital bir avronun piyasaya sürülüp sürülmeyeceğini araştırmak için Avro Bölgesi'nin ulusal merkez bankalarıyla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

ECB'nin dijital avroya yönelik 2 yıl önce başlayan araştırma aşamasını ekim ayında tamamlaması bekleniyor.

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