Tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Edirne'nin İpsala ilçesinde, tarlaya devrilen otomobilde bulunan 2 kişi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 16:03, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 16:11
A.G'nin (63) kullandığı 22 RB 901 plakalı otomobil Sultanköy yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada A.G. ile araçtaki F.G. (59) olay yerinde hayatını kaybetti.
İncelemenin ardından cenazeler İpsala Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.