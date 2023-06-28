İsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı

Akvaryum Koyu'nda giriş ücreti krizi: Ticari faaliyet sonlandırıldı
Akvaryum Koyu'nda giriş ücreti krizi: Ticari faaliyet sonlandırıldı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Depremzedelere kart tahsis edilecek
Bakan Yerlikaya açıkladı: Depremzedelere kart tahsis edilecek
Şiddet uygulayan eşini yanlışlıkla öldüren kadına ev hapsi
Şiddet uygulayan eşini yanlışlıkla öldüren kadına ev hapsi
Dolar'ın ateşi dinmiyor...26 TL'nin üzerinde seyrediyor
Dolar'ın ateşi dinmiyor...26 TL'nin üzerinde seyrediyor
Vergi diliminde yeni düzenleme
Vergi diliminde yeni düzenleme
'Yerel yönetimlerin bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı'
'Yerel yönetimlerin bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı'
118 bin konut için proje zamanı
118 bin konut için proje zamanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı
Kurtulmuş: Şehirlerimiz eskisinden daha güzel hale gelecek
Kurtulmuş: Şehirlerimiz eskisinden daha güzel hale gelecek
'Kendi evini kendi yerinde yapmak isteyenlere Devlet yardım edecek'
'Kendi evini kendi yerinde yapmak isteyenlere Devlet yardım edecek'
İstanbul'da kimse kalmadı: Taksiciler müşteri bulamıyor
İstanbul'da kimse kalmadı: Taksiciler müşteri bulamıyor
Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti
Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti
Trafik sigortasına zam yolda
Trafik sigortasına zam yolda
Bakan Kacır açıkladı: TÜBİTAK bursları ikinci kez arttı
Bakan Kacır açıkladı: TÜBİTAK bursları ikinci kez arttı
Bakan Tekin: Öğretmenlerimiz tek başına bunu yapamaz
Bakan Tekin: Öğretmenlerimiz tek başına bunu yapamaz
'Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek'
'Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek'
Mesleki eğitim merkezlerinde okul birincileri belirlenecek
Mesleki eğitim merkezlerinde okul birincileri belirlenecek
Talip Geylan'dan proje okulu öğretmenlerinin görev süresinin uzatılmasına tepki
Talip Geylan'dan proje okulu öğretmenlerinin görev süresinin uzatılmasına tepki
Asgari ücret zammından sonra site aidatlarında kriz
Asgari ücret zammından sonra site aidatlarında kriz
Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı
Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı
TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 33 bin 789 TL'ye yükseldi
TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 33 bin 789 TL'ye yükseldi
TOKİ, 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
TOKİ, 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Türkiye'de bazı medya grupları Reuters ile sözleşmelerini feshetti
Türkiye'de bazı medya grupları Reuters ile sözleşmelerini feshetti
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den deprem bölgesinde eğitim hakkında açıklama
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den deprem bölgesinde eğitim hakkında açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
MEB proje okulu atamalarını nasıl yapacak?
MEB proje okulu atamalarını nasıl yapacak?
Dolar ve Avro'da son işlem gününde yeni zirve
Dolar ve Avro'da son işlem gününde yeni zirve
Kiralık araçta dolandırıcılık uyarısı: Bayram öncesi talep patlaması yaşanıyor
Kiralık araçta dolandırıcılık uyarısı: Bayram öncesi talep patlaması yaşanıyor
Yapay zekadan yarı fiyata tez
Yapay zekadan yarı fiyata tez
Ana sayfaHaberler Dünya

İsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 16:41, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 16:43
Yazdır
İsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı

Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'i yere atıp üzerine basarak İslam'a hakaret içeren sözler sarf etti ve ateşe verdi.

Emniyet, Kurban Bayramı'nın birinci gününde gerçekleşen provokasyon karşısında olay çıkmaması için Stockholm'deki bütün polisleri caminin önüne çağırdı.

Provokasyona izin verilmesine tepki gösteren Stockholm Camisi Derneği Başkanı Mahmut Khalfi, provokasyonun Müslümanları derinden üzdüğünü söyledi.

Khalfi, "Müslüman üyelerimiz bizi arayarak çok incindiklerini, endişe duyduklarını ve kutsal değerlerine hakaret nedeniyle kendilerini güvende hissetmediklerini söylüyor." dedi.

İsveç Farklı Renkler (Nyans) Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel de provokasyonu kınadı.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsveç hükümeti okullarda başörtüsü yasağı üzerinde çalışırken, Kurban Bayramı'nda Kur'an-ı Kerim yakılması Müslümanları derinden yaralamıştır. İsveç'teki Müslüman toplum, Kur'an-ı Kerim yakılmasının önlenmesi ve İslamofobi ile mücadelede Türkiye'den destek bekliyorlar." dedi.

- Yüksek yargı, polisin Kur'an-ı Kerim yakma yasağını kaldırdı

İsveç'te şubat ayında Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde ve Afrika kökenli Chris Makoundout, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş; polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti.

Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.

İsveç İdare Mahkemesi ise "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını 4 Nisan'da iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

Yüksek Mahkeme, İdare Mahkemesinin bu kararını onaylayarak polisin "Kur'an-ı Kerim yakma yasağını" 12 Haziran'da kaldırmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber