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Bakanlardan İsveç'te cami önünde Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 16:58, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 17:00
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Bakanlardan İsveç'te cami önünde Kuran-ı Kerim yakılmasına tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eylemi lanetledi.

, Twitter hesabından, İsveç'te yapılan Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere, ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır." ifadesi kullanıldı.

Adalet Bakanı Tunç İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, söz konusu eyleme izin verilmesini "skandal" olarak değerlendirdi.

Din ve vicdan özgürlüğünün en temel insan hakkı olduğunu vurgulayan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların kutsallarına hakaret, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez, hiçbir mahkeme kararı bu hakareti meşrulaştıramaz, bu durum hiçbir demokratik hukuk devletinde korunamaz. Lanetlenmesi gereken bir eyleme müsaade edilmesi özellikle Müslümanlar için içinde bulunduğumuz kutsal bayram günlerinde inancımıza yapılan açık saldırıdır. Özellikle NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin müttefiki olmak isteyen İsveç'in yetkili makamları, özgürlük kisvesi altında ülkesinde birbirini takip eden hukuksuzluklara ve provokasyonlara son vermeli, gerekli tedbirleri almalıdır."

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