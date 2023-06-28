İTÜ, dünya üniversiteleri sıralamasında 404. sırada yer aldı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyaca tanınan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, 2024 Dünya Üniversite Sıralaması'nı açıkladı.

İTÜ, geçen yıl yer aldığı 601-650 aralığından bu yıl 404. sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

Değerlendirilen 2 bin 963 yükseköğretim kurumu arasında dünyanın en iyi 500 üniversitesinden biri olan İTÜ, dünyada en iyi yüzde 27'lik dilime girdi.

- Dünya çapında 58. sırada

Ayrıca İTÜ, geçen ay açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı kapsayan THE 2023 Etki Sıralaması'na göre iki alanda dünya çapında ilk ona girmeyi başarmıştı.

İTÜ, "Nitelikli Eğitim" ve "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme" alanlarında tüm dünya üniversiteleri arasında ilk onda yer alırken, birçok başlıkta da dünya çapında büyük başarı sağladı. Ayrıca, genel sıralamada dünya çapında 58. üniversite oldu.

Üniversite bunun yanı sıra, mart ayında açıklanan QS 2023 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması'nda "Mühendislik ve Teknoloji" alanında dünyada 108. sırada yer aldı.

Türkiye'de, Mühendislik ve Teknoloji, Mimarlık/Yapılı Çevre, Kimya Mühendisliği, İnşaat ve Yapı Mühendisliği, Makina, Havacılık ve İmalat Mühendisliği, Kimya, Çevre Bilimleri, Malzeme Bilimleri, Yer ve Deniz Bilimleri ve Maden/Mineral Mühendisliği olmak üzere toplam on farklı alanda birinci oldu.