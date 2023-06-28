Tartıştıkları komşularını baltayla ağır yaralayan baba ve oğul tutuklandı

Olay, dün Gölcük'ün Donanma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.K. ve oğlu M.K. ile komşuları N.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki taraf arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında İ.K. ile M.K.'nin N.Ş.'nin başına baltayla vurdukları öğrenildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan N.Ş.'nin entübe edildiği öğrenildi. İ.K. ile M.K. ise polis ekiplerince tamamlanan işlemlerin ardından bugün Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Baba-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.