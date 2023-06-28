YTB Daire Başkanı Duman, trafik kazasında hayatını kaybetti
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Personel Daire Başkanı Volkan Duman, Tokat'ın Pazar ilçesi Ovayurt köyünde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 20:37, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 21:10
Tokat'ın Pazar ilçesindeki trafik kazasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Personel Daire Başkanı Volkan Duman (38) yaşamını yitirdi.
Ankara'dan bayram ziyareti için memleketi Tokat'a gelen Volkan Duman'ın kullandığı 06 VPD 60 plakalı otomobil, Ovayurt köyü içerisinde bulunan dereye düştü.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Duman'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Duman'ın cenazesi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.