YTB Daire Başkanı Duman, trafik kazasında hayatını kaybetti

Duman'ın cenazesi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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