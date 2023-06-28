Genç voleybolcu Miray Karasu, trafik kazasında hayatını kaybetti

Arife günü Kastamonu yolunda trafik kazası geçiren ve Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Miray'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

17 yaşındaki genç sporcunun cenazesi yarın Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Eymir Spor Kulübü Başantrenörü Güven Cılız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Miray'ı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

- TVF'den başsağlığı

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yayımlanan başsağlığı mesajında, "Miray Karasu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve voleybol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.