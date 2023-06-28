Ambulansla acil servise getirilen alkollü kişi güvenlik görevlisini bıçakladı

Diğer güvenlik görevlileri ve polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgan, gözaltına alındı.

Karakoç, söz konusu kişi tarafından elinden ve kalçasından bıçakla yaralandı.

İzmit ilçesinde ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne getirilen B.Ö (28), Acil Servis alanında kendisini muayene etmek isteyen doktor ve kan almak isteyen sağlık görevlilerine ters cevaplar vererek direndi.

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