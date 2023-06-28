Bariyerlere çarpan otomobildeki çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

Burada tedaviye alınanlardan Nisa Nur Sakin Üzüm'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Abdulrauf Kaplan (67), Filiz Kaplan (24), Ahmet Kaplan (3), Abdulrauf Kaplan (6), Nisa Nur Sakin Üzüm (25) ve Ali Can Üzüm (26) yaralandı, Cafer Asil Üzüm (1) hayatını kaybetti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net