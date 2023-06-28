Bayramda acı kaza: Sürücü yaralandı, 9 yaşındaki yeğeni öldü

E-fatura uygulamasının kapsamı genişliyor
E-fatura uygulamasının kapsamı genişliyor
YTB Daire Başkanı Duman, trafik kazasında hayatını kaybetti
YTB Daire Başkanı Duman, trafik kazasında hayatını kaybetti
DNA testiyle 100 milyon liralık servete ortak oldu
DNA testiyle 100 milyon liralık servete ortak oldu
Maaş zammı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde
Maaş zammı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde
Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
İTÜ, dünya üniversiteleri sıralamasında 404. sırada yer aldı
İTÜ, dünya üniversiteleri sıralamasında 404. sırada yer aldı
'Acemi kasaplar' soluğu hastanede aldı
'Acemi kasaplar' soluğu hastanede aldı
Akvaryum Koyu'nda giriş ücreti krizi: Ticari faaliyet sonlandırıldı
Akvaryum Koyu'nda giriş ücreti krizi: Ticari faaliyet sonlandırıldı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Depremzedelere kart tahsis edilecek
Bakan Yerlikaya açıkladı: Depremzedelere kart tahsis edilecek
Şiddet uygulayan eşini yanlışlıkla öldüren kadına ev hapsi
Şiddet uygulayan eşini yanlışlıkla öldüren kadına ev hapsi
Dolar'ın ateşi dinmiyor...26 TL'nin üzerinde seyrediyor
Dolar'ın ateşi dinmiyor...26 TL'nin üzerinde seyrediyor
Vergi diliminde yeni düzenleme
Vergi diliminde yeni düzenleme
'Yerel yönetimlerin bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı'
'Yerel yönetimlerin bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı'
118 bin konut için proje zamanı
118 bin konut için proje zamanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı
Kurtulmuş: Şehirlerimiz eskisinden daha güzel hale gelecek
Kurtulmuş: Şehirlerimiz eskisinden daha güzel hale gelecek
'Kendi evini kendi yerinde yapmak isteyenlere Devlet yardım edecek'
'Kendi evini kendi yerinde yapmak isteyenlere Devlet yardım edecek'
İstanbul'da kimse kalmadı: Taksiciler müşteri bulamıyor
İstanbul'da kimse kalmadı: Taksiciler müşteri bulamıyor
Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti
Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti
Trafik sigortasına zam yolda
Trafik sigortasına zam yolda
Bakan Kacır açıkladı: TÜBİTAK bursları ikinci kez arttı
Bakan Kacır açıkladı: TÜBİTAK bursları ikinci kez arttı
Bakan Tekin: Öğretmenlerimiz tek başına bunu yapamaz
Bakan Tekin: Öğretmenlerimiz tek başına bunu yapamaz
'Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek'
'Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek'
Mesleki eğitim merkezlerinde okul birincileri belirlenecek
Mesleki eğitim merkezlerinde okul birincileri belirlenecek
Talip Geylan'dan proje okulu öğretmenlerinin görev süresinin uzatılmasına tepki
Talip Geylan'dan proje okulu öğretmenlerinin görev süresinin uzatılmasına tepki
Asgari ücret zammından sonra site aidatlarında kriz
Asgari ücret zammından sonra site aidatlarında kriz
Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı
Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı
TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 33 bin 789 TL'ye yükseldi
TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 33 bin 789 TL'ye yükseldi
TOKİ, 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
TOKİ, 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bayramda acı kaza: Sürücü yaralandı, 9 yaşındaki yeğeni öldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, 9 yaşındaki yeğeni ise hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 22:43, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 22:44
Yazdır
Bayramda acı kaza: Sürücü yaralandı, 9 yaşındaki yeğeni öldü

Kaza, Safibey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demirler Mahallesi'nden Safibey Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan 36 yaşındaki Y.T. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilerek sürüklenen motosiklet sürücüsü Y.T. ve arkasında bulunan 9 yaşındaki yeğeni Rüzgar Efe G. ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen 9 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Y.T. ise Geyve İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber