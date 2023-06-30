MEB personeline başarı, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesi işlemi 7 Temmuza kadar uzatıldı
MEB Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesi işlemi modülün ilk defa kullanıma girmesi nedeniyle 07 Temmuz 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 14:00, Son Güncelleme : 29 Haziran 2023 14:33
Ödül almaya aday personelin değerlendirme işlemleri, MEBBİS ortamında kullanıma açılan "Ödül Değerlendirme Modülü"ndeki kullanım kılavuzları da dikkate alınarak ilgi Yönerge kapsamında disiplin amirleri ve komisyonlar tarafından yürütülmektedir.
Disiplin amirlerinin kurum/birim amiri olarak yapacakları değerlendirmeler, modulün ilk defa kullanıma girmesi nedeniyle 07 Temmuz 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Komisyon değerlendirmelerinin de aynı ayın sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir.
İşte o talimat;
Ahmet KANDEMİR