Titan denizaltısının bazı parçaları karaya çıkarıldı

TORONTO (AA) - Titanik yolcu gemisinin enkazını görüntülemek üzere Atlantik Okyanusuna dalan ve içindeki 5 kişiye mezar olan Titan denizaltısının ilk parçaları yüzeye çıkarıldı.

Patlayarak batan Titan denizaltısının bazı parçaları Kanada'nın St. John's kentinde Horizon Artctic isimli gemiden karaya çıkarılırken görüntülendi.

CanadianPress'in haberine göre, Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran'da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı ile iletişim, dalıştan kısa süre sonra kesildi.

Yapılan çalışmalarda denizaltının içe doğru patlayarak battığı tespit edilirken, denizaltıdaki 5 kişi yaşamını yitirdi.

ABD ve Kanada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizaltının enkazına ulaşmak için uzaktan kumandalı araçlarla gerçekleştirilen çalışmaların ardından Titan'a ait bazı parçalara ulaşıldı.

Titan denizaltısına ait enkazın ilk parçaları, Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlandı.

Vinçlerle gemiden indirilen gemi enkazının, plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görüldü.

Enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının bulunduğu açıklanırken, çıkarılan enkaz parçalarının kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmaya ışık tutacağı kaydedildi.

Henüz tamamına ulaşılmayan enkazın, daha sonra nereye götürüleceği ise henüz açıklanmadı.