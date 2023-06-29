CHP tutuklu Merdan Yanardağ için harekete geçti: Sarıgül de heyette

Tele 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için kullandığı sözler sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında, "suçu ve suçluyu övme", "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BU YANLIŞTAN DERHAL DÖNÜLMELİ'

Yanardağ'ın tutukluk kararına ilk tepki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelmiş, Kılıçdaroğlu, "Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun Yanardağ'a desteğinin ardından CHP yönetimi harekete geçti.

KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün de aralarında olduğu bir heyetin, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Yanardağ'ı ziyaret edeceği öğrenildi.

Sarıgül "CHP Yanardağ için heyet oluşturdu Kılıçdaroğlu arkadaşları görevlendirdi. Ben de o heyet içindeyim. Merdan Yanardağ'ı ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.