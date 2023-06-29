Ankara NATO'ya üyelik için 'somut adım' ısrarını sürdürüyor

Liderler Zirvesi öncesinde gözler İsveç ve Türkiye'den üst düzey isimlerin yapacağı toplantıya çevrildi. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da düzenlenecek liderler zirvesi öncesinde Türk ve İsveç heyetleri, 6 Temmuz'da görüşecek. Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak toplantıda Türk heyetine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık etmesi öngörülüyor. Heyette ayrıca, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer alması planlanıyor.

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Toplantıda 2022 Madrid Zirvesi'nde mutabık kalınan taahhütler ve bu taahhütlerin sahadaki uygulamaları masaya yatırılacak.

YEŞİM ERASLAN- NATO