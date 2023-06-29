Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren genç boğuldu

Alınan bilgiye göre, dün ilçeye bağlı Bozçalı Mahallesi'nde serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren Suriye uyruklu E.E.H. bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net