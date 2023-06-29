Mersin'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri ile Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesine bağlı dalgıç polislerce yürütülen çalışmada, gencin cesedine Soli sahilinin 200 metre açıklarında ulaşıldı.

Menderes Mahallesi sahilinde dün denize girdikten sonra gözden kaybolan Suriye uyruklu Eymen Muhammed'i bulmak için çalışmalar devam etti.

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