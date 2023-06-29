Gaziantep'te kavgaya müdahale eden polis memurunu yaralayan zanlı tutuklandı

Bakan Tekin'den 'LGS'de 562 birinci' tartışmasına ilk açıklama
Bakan Tekin'den 'LGS'de 562 birinci' tartışmasına ilk açıklama
Ev sahibi kiracısını eve kilitledi! Balyoz kırıldı, çelik kapı kırılmadı
Ev sahibi kiracısını eve kilitledi! Balyoz kırıldı, çelik kapı kırılmadı
Memur ve emekli aylıkları hakkında kulislerde konuşulan formüller
Memur ve emekli aylıkları hakkında kulislerde konuşulan formüller
Kurban pazarlarında satılmayan hayvanları ESK alacak
Kurban pazarlarında satılmayan hayvanları ESK alacak
Dolar'ın 26 TL üzerinde seyri devam ediyor
Dolar'ın 26 TL üzerinde seyri devam ediyor
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Meclis'in iki önemli gündemi: Anayasa ve İçtüzük!
Meclis'in iki önemli gündemi: Anayasa ve İçtüzük!
Yusuf Tekin: Okullarda LGBT propagandasına izin vermeyiz
Yusuf Tekin: Okullarda LGBT propagandasına izin vermeyiz
'Metaverse' arsaları ciddi değer kaybı yaşadı
'Metaverse' arsaları ciddi değer kaybı yaşadı
Kanada davet usulü ile sağlık çalışanı alacak
Kanada davet usulü ile sağlık çalışanı alacak
E-fatura uygulamasının kapsamı genişliyor
E-fatura uygulamasının kapsamı genişliyor
YTB Daire Başkanı Duman, trafik kazasında hayatını kaybetti
YTB Daire Başkanı Duman, trafik kazasında hayatını kaybetti
DNA testiyle 100 milyon liralık servete ortak oldu
DNA testiyle 100 milyon liralık servete ortak oldu
Maaş zammı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde
Maaş zammı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde
Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
İTÜ, dünya üniversiteleri sıralamasında 404. sırada yer aldı
İTÜ, dünya üniversiteleri sıralamasında 404. sırada yer aldı
'Acemi kasaplar' soluğu hastanede aldı
'Acemi kasaplar' soluğu hastanede aldı
Akvaryum Koyu'nda giriş ücreti krizi: Ticari faaliyet sonlandırıldı
Akvaryum Koyu'nda giriş ücreti krizi: Ticari faaliyet sonlandırıldı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Depremzedelere kart tahsis edilecek
Bakan Yerlikaya açıkladı: Depremzedelere kart tahsis edilecek
Şiddet uygulayan eşini yanlışlıkla öldüren kadına ev hapsi
Şiddet uygulayan eşini yanlışlıkla öldüren kadına ev hapsi
Dolar'ın ateşi dinmiyor...26 TL'nin üzerinde seyrediyor
Dolar'ın ateşi dinmiyor...26 TL'nin üzerinde seyrediyor
Vergi diliminde yeni düzenleme
Vergi diliminde yeni düzenleme
'Yerel yönetimlerin bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı'
'Yerel yönetimlerin bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı'
118 bin konut için proje zamanı
118 bin konut için proje zamanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı
Kurtulmuş: Şehirlerimiz eskisinden daha güzel hale gelecek
Kurtulmuş: Şehirlerimiz eskisinden daha güzel hale gelecek
'Kendi evini kendi yerinde yapmak isteyenlere Devlet yardım edecek'
'Kendi evini kendi yerinde yapmak isteyenlere Devlet yardım edecek'
İstanbul'da kimse kalmadı: Taksiciler müşteri bulamıyor
İstanbul'da kimse kalmadı: Taksiciler müşteri bulamıyor
Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti
Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti
Trafik sigortasına zam yolda
Trafik sigortasına zam yolda
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gaziantep'te kavgaya müdahale eden polis memurunu yaralayan zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis memurunu silahla yaralayan zanlı, tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2023 14:45, Son Güncelleme : 29 Haziran 2023 14:02
Yazdır
Gaziantep'te kavgaya müdahale eden polis memurunu yaralayan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki gün önce Suyabatmaz Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru C.U'yu tabancayla yaralayan A.M. olayda kullandığı silahla yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarıldı. Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber