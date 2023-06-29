Gaziantep'te kavgaya müdahale eden polis memurunu yaralayan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki gün önce Suyabatmaz Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru C.U'yu tabancayla yaralayan A.M. olayda kullandığı silahla yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarıldı. Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı tutuklandı.