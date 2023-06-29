Gaziantep'te kavgaya müdahale eden polis memurunu yaralayan zanlı tutuklandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis memurunu silahla yaralayan zanlı, tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2023 14:45, Son Güncelleme : 29 Haziran 2023 14:02
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki gün önce Suyabatmaz Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru C.U'yu tabancayla yaralayan A.M. olayda kullandığı silahla yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarıldı. Savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı tutuklandı.